Шадрин Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрин Андрей Владимирович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

06.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1970

Отец: Шадрин Владимир Николаевич

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
25.06.2006

Дочь: Шадрина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Платонова Юлия Александровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
27.08.2019

Дочь: Шадрина Ева Андреевна

Мать ребёнка: Платонова Юлия Александровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Юлия Александровна

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