Шадрин Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.06.1970
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1970
Отец: Шадрин Владимир Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.2006
Дочь: Шадрина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Платонова Юлия Александровна
Рождение ребёнка
27.08.2019
Дочь: Шадрина Ева Андреевна
Мать ребёнка: Платонова Юлия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно