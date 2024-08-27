Свиридова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Игнат Михайлович

Рождение ребёнка
До 1824

Сын: Свиридов Аким Игнатьевич

Отец ребёнка: Свиридов Игнат Михайлович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Свиридов Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Свиридов Игнат Михайлович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 302
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Свиридов Евсей Игнатьевич

Отец ребёнка: Свиридов Игнат Михайлович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 303
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: (Свиридова) Гликерия Игнатьевна

Отец ребёнка: Свиридов Игнат Михайлович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Рождение ребёнка
После 1832

Сын: Свиридов Евдоким Игнатьевич

Отец ребёнка: Свиридов Игнат Михайлович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Смерть
Неизвестно

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