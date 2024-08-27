Свиридова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1824
Отец ребёнка: Свиридов Игнат Михайлович
Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Свиридов Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Свиридов Игнат Михайлович
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 302
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Сын: Свиридов Евсей Игнатьевич
Отец ребёнка: Свиридов Игнат Михайлович
Ревизская сказка с. Никольское на Токае 1858 г. ГАТО (Тамбов) ф. 12, оп. 1, д. 1921, стр. 303
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: (Свиридова) Гликерия Игнатьевна
Отец ребёнка: Свиридов Игнат Михайлович
Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Рождение ребёнка
После 1832
Сын: Свиридов Евдоким Игнатьевич
Отец ребёнка: Свиридов Игнат Михайлович
Ревизские сказки Борисоглебского уезда 1834 г., с. Никольское на Токае ГАТО (Тамбов), ф. 12, оп. 1, д. 1173, стр. 25, № семьи 57
Смерть
Неизвестно