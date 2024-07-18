(Турчанская Сташкевич) Клара Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Турчанская Сташкевич) Клара Михаилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Турчанский Михаил

Мать: (Турчанская) Катерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иосиф

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев

Бракосочетание
26.05.1830

Муж: Сташкевич Михаил Игнатиев

Рождение ребёнка
04.10.1831

Дочь: Розалия Францишка

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев

Рождение ребёнка
14.09.1835

Дочь: Юстина

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев

Рождение ребёнка
19.12.1837

Сын: Викентий

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев

Рождение ребёнка
?.06.1840

Сын: Сташкевич Антоний Михаилов

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев

Смерть
Неизвестно

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