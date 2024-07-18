(Турчанская Сташкевич) Клара Михаилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Турчанский Михаил
Мать: (Турчанская) Катерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иосиф
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев
Бракосочетание
26.05.1830
Рождение ребёнка
04.10.1831
Дочь: Розалия Францишка
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев
Рождение ребёнка
14.09.1835
Дочь: Юстина
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев
Рождение ребёнка
19.12.1837
Сын: Викентий
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев
Рождение ребёнка
?.06.1840
Сын: Сташкевич Антоний Михаилов
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Игнатиев
Смерть
Неизвестно