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Юстина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1835

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1835

Отец: Сташкевич Михаил Игнатиев

Мать: (Турчанская Сташкевич) Клара Михаилова

Бракосочетание
24.08.1858

Муж: Галимский Иван

Рождение ребёнка
01.12.1858

Сын: Францишек Ксаверий

Отец ребёнка: Галимский Иван

Рождение ребёнка
10.12.1859

Сын: Дионисий

Отец ребёнка: Галимский Иван

Рождение ребёнка
28.06.1861

Сын: Леон Петр

Отец ребёнка: Галимский Иван

Рождение ребёнка
26.08.1864

Сын: Феликс

Отец ребёнка: Галимский Иван

Рождение ребёнка
11.01.1867

Сын: Игнатий

Отец ребёнка: Галимский Иван

Рождение ребёнка
24.05.1869

Дочь: Иванна

Отец ребёнка: Галимский Иван

Рождение ребёнка
15.12.1871

Сын: Станислав

Отец ребёнка: Галимский Иван

Рождение ребёнка
15.12.1871

Сын: Петр

Отец ребёнка: Галимский Иван

Смерть
После 1864

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