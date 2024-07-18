Юстина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1835
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1835
Бракосочетание
24.08.1858
Муж: Галимский Иван
Рождение ребёнка
01.12.1858
Сын: Францишек Ксаверий
Отец ребёнка: Галимский Иван
Рождение ребёнка
10.12.1859
Сын: Дионисий
Отец ребёнка: Галимский Иван
Рождение ребёнка
28.06.1861
Сын: Леон Петр
Отец ребёнка: Галимский Иван
Рождение ребёнка
26.08.1864
Сын: Феликс
Отец ребёнка: Галимский Иван
Рождение ребёнка
11.01.1867
Сын: Игнатий
Отец ребёнка: Галимский Иван
Рождение ребёнка
24.05.1869
Дочь: Иванна
Отец ребёнка: Галимский Иван
Рождение ребёнка
15.12.1871
Сын: Станислав
Отец ребёнка: Галимский Иван
Рождение ребёнка
15.12.1871
Сын: Петр
Отец ребёнка: Галимский Иван
Смерть
После 1864