Андреева Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

Дети

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Андреева Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
26.01.2006

Дочь: Сергеева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергеев Сергей

Рождение ребёнка
26.07.2017

Сын: Гуляев Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Гуляев Илья Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Сергей

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