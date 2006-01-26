Андреева Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.01.2006
Дочь: Сергеева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергеев Сергей
Рождение ребёнка
26.07.2017
Сын: Гуляев Тимофей Ильич
Отец ребёнка: Гуляев Илья Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Сергей