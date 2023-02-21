Андреева Таисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Елена Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Александр Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности