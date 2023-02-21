Андреева Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Таисия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Василий Родионович

Мать: Абрамова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Елена Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Александр Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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