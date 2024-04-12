Некрасов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения17.11.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1825
Бракосочетание
27.01.1850
Рождение ребёнка
20.10.1850
Сын: Некрасов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Некрасов Яков Александрович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно