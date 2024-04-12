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Некрасов Александр Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.11.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1825

Отец: Некрасов Иван Григорьевич

Мать: Некрасова Гликерия Лавренова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1850

Жена: Некрасова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
20.10.1850

Сын: Некрасов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Некрасов Яков Александрович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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