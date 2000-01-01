Вшивцева Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Дарья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Федосья Фёдорова

Отец ребёнка: Вшивцев Федор Романович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Наталия Фёдорова

Отец ребёнка: Вшивцев Федор Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Федор Романович

Смерть
После 1850
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