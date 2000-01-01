Вшивцев Федор Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Вшивцев Роман Антонович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Федосья Фёдорова
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Наталия Фёдорова
Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вшивцева Дарья Иванова
Смерть
После 1850