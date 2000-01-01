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Вшивцев Федор Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Вшивцев Роман Антонович

Мать: Вшивцева Евдоки Гаврилова

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Федосья Фёдорова

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Наталия Фёдорова

Мать ребёнка: Вшивцева Дарья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Дарья Иванова

Смерть
После 1850
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