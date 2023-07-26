Барашев Федор Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Барашева (Сосина) Ксения Федоровна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Барашев Терентий Федорович
Мать ребёнка: Барашева (Сосина) Ксения Федоровна
Смерть
Неизвестно