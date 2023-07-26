Барашев Федор Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарашев Федор Поликарпович

Барашев Федор Поликарпович

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барашева (Сосина) Ксения Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
13.02.1880 ст.

Жена: Барашева (Сосина) Ксения Федоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Барашев Ефим Федорович

Мать ребёнка: Барашева (Сосина) Ксения Федоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Барашев Терентий Федорович

Мать ребёнка: Барашева (Сосина) Ксения Федоровна

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.