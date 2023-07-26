Барашева (Сосина) Ксения Федоровна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Сосин Федор Иосифович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Барашев Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Барашев Терентий Федорович
Отец ребёнка: Барашев Федор Поликарпович
Смерть
Неизвестно