Барашева (Сосина) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барашева (Сосина) Ксения Федоровна

Место рождения

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Сосин Федор Иосифович

Мать: не указана

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашев Федор Поликарпович

Работа или профессия
Неизвестно
Государственная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
13.02.1880 ст.

Муж: Барашев Федор Поликарпович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Барашев Ефим Федорович

Отец ребёнка: Барашев Федор Поликарпович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Барашев Терентий Федорович

Отец ребёнка: Барашев Федор Поликарпович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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