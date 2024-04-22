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Елансков Александр Петрович

Место рождения

х. Рынок Солоновский

Дата рождения

27.10.1914 ст.

Дата смерти

20.05.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.05.194 ст.
Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Скоробогатов Евгений Иванович х. Рынок Солоновский Скоробогатова Мария Михайловна х. Рынок Солоновский ГАРО 803-2-2699 лл.39об.-40 №72
Рождение
27.10.1914 ст.

Отец: Елансков Петр Тимофеевич

Мать: Еланскова Анна Стефановна

х. Рынок Солоновский
Смерть
20.05.1916 ст.
Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ
От оспы ГАРО 803-2-3037 лл.333об.-334 №22
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