Елансков Александр Петрович
Место рождениях. Рынок Солоновский
Дата рождения27.10.1914 ст.
Дата смерти20.05.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.05.194 ст.
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой Восприемники: Скоробогатов Евгений Иванович х. Рынок Солоновский Скоробогатова Мария Михайловна х. Рынок Солоновский ГАРО 803-2-2699 лл.39об.-40 №72
Рождение
27.10.1914 ст.
х. Рынок Солоновский
Смерть
20.05.1916 ст.
От оспы ГАРО 803-2-3037 лл.333об.-334 №22