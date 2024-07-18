Мохов Яков Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мохов Яков Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мохов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.?

Дочь: Баландина Римма Яковлевна

Мать ребёнка: Мохова (Козлова) Анна Васильевна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мохова Клара

Мать ребёнка: Мохова (Козлова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.1931

Дочь: Власова (Мохова) Жанна Яковлевна

Мать ребёнка: Мохова (Козлова) Анна Васильевна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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