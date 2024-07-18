Мохов Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мохов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.?
Дочь: Баландина Римма Яковлевна
Мать ребёнка: Мохова (Козлова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохова Клара
Мать ребёнка: Мохова (Козлова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
11.01.1931
Дочь: Власова (Мохова) Жанна Яковлевна
Мать ребёнка: Мохова (Козлова) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно