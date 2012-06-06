Власова (Мохова) Жанна Яковлевна 11.01.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Власова (Мохова) Жанна Яковлевна

Место рождения

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.01.1931

Дата смерти

06.06.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1931

Отец: Мохов Яков Павлович

Мать: Мохова (Козлова) Анна Васильевна

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
12.11.1956

Дочь: Власова Наталия Александровна

Отец ребёнка: Власов Александр Георгиевич

Зуевка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.07.1964

Дочь: Залеток (Власова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Власов Александр Георгиевич

Смерть
06.06.2012
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область

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