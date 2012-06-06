Власова (Мохова) Жанна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1931
Дата смерти06.06.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1956
Дочь: Власова Наталия Александровна
Отец ребёнка: Власов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
13.07.1964
Дочь: Залеток (Власова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Власов Александр Георгиевич
Смерть
06.06.2012
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область