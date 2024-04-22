Марка Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1697 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697 ст.
Отец: Семен Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.
Сын: Яков Марков
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Дочь: Ирина Маркова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.
Дочь: Акулина Маркова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно