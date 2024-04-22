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Марка Семенов

Место рождения

Палашкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1697 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1658 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1702 г.р.

Дети

Около 1731 г.р.
Около 1735 г.р.
Около 1736 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697 ст.

Отец: Семен Ларионов

Мать: не указана

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Яков Марков

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Ирина Маркова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.

Дочь: Акулина Маркова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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