Дарья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1697 г.р.

Дети

Около 1731 г.р.
Около 1735 г.р.
Около 1736 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731 ст.

Сын: Яков Марков

Отец ребёнка: Марка Семенов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Ирина Маркова

Отец ребёнка: Марка Семенов

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1736 ст.

Дочь: Акулина Маркова

Отец ребёнка: Марка Семенов

Палашкино, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марка Семенов

Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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