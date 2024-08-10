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Кушев Федор Семенович

Место рождения

Кушова, Верхкамский округ, Уральская область

Дата рождения

16.02.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1913

Отец: Кушов Семен Пименов

Мать: Кушева (Васюкова) Параскева Анисимовна

Кушова, Верхкамский округ, Уральская область
близнецы Федор и Антонина. Антонина умерла 14 ноября 1919 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кушева) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кушева) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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