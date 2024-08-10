Кушев Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения16.02.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1913
близнецы Федор и Антонина. Антонина умерла 14 ноября 1919 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кушева) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кушева) Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно