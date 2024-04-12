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Кушов Семен Пименов

Место рождения

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

11.07.1865

Дата смерти

13.03.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1865

Отец: Кушев Пимен Егоров

Мать: Кушева Вера Сергеева

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
12.01.1890

Жена: Кушева Параскева Анисимовна

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1894

Дочь: Пелагея Семенова

Мать ребёнка: Кушева Параскева Анисимовна

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
выдано св-во о рожд 24 июня 1927г
Рождение ребёнка
16.02.1913

Сын: Кушев Федор Семенович

Мать ребёнка: Кушева Параскева Анисимовна

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
близнецы Федор и Антонина. Антонина умерла 14 ноября 1919 года
Рождение ребёнка
21.03.1915

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Кушева Параскева Анисимовна

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1916

Сын: Кушов Иван Семенович

Мать ребёнка: Кушева Параскева Анисимовна

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1918

Сын: Кушов Николай Семенович

Мать ребёнка: Кушева Параскева Анисимовна

Кушова, Чердынский уезд, Пермская губерния
двадцатый ребенок в семье в т. ч.двойня три раза, выжили пятеро детей Восп: село Цыдва Иван Иванов Симонов
Смерть
13.03.1928
запись номер 10
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