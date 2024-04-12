Кушов Семен Пименов
Место рождения
Дата рождения11.07.1865
Дата смерти13.03.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1865
Отец: Кушев Пимен Егоров
Мать: Кушева Вера Сергеева
Бракосочетание
12.01.1890
Рождение ребёнка
06.10.1894
Дочь: Пелагея Семенова
Мать ребёнка: Кушева Параскева Анисимовна
выдано св-во о рожд 24 июня 1927г
Рождение ребёнка
16.02.1913
Мать ребёнка: Кушева Параскева Анисимовна
близнецы Федор и Антонина. Антонина умерла 14 ноября 1919 года
Рождение ребёнка
21.03.1915
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Кушева Параскева Анисимовна
Рождение ребёнка
06.07.1916
Сын: Кушов Иван Семенович
Мать ребёнка: Кушева Параскева Анисимовна
Рождение ребёнка
26.04.1918
Мать ребёнка: Кушева Параскева Анисимовна
двадцатый ребенок в семье в т. ч.двойня три раза, выжили пятеро детей Восп: село Цыдва Иван Иванов Симонов
Смерть
13.03.1928
запись номер 10