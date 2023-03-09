Олек (Григорьева) Серафима Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти08.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Григорьев Егор Васильевич
Мать: Лепестиния Емельяновна
Бракосочетание
30.01.1919 ст.
Муж: Олек Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
10.11.1920
Дочь: Олек Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Олек Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
01.01.1921
Дочь: Олек Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Олек Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
18.10.1924
Дочь: Олек Антонида Иосифовна
Отец ребёнка: Олек Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
08.02.1925
Отец ребёнка: Олек Иосиф Иосифович
Рождение ребёнка
04.11.1927
Отец ребёнка: Олек Иосиф Иосифович
Смерть
08.07.1979