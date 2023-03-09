Олек (Григорьева) Серафима Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олек (Григорьева) Серафима Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

08.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Григорьев Егор Васильевич

Мать: Лепестиния Емельяновна

Бракосочетание
30.01.1919 ст.

Муж: Олек Иосиф Иосифович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.11.1920

Дочь: Олек Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Олек Иосиф Иосифович

Рождение ребёнка
01.01.1921

Дочь: Олек Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Олек Иосиф Иосифович

Рождение ребёнка
18.10.1924

Дочь: Олек Антонида Иосифовна

Отец ребёнка: Олек Иосиф Иосифович

Рождение ребёнка
08.02.1925

Сын: Олек Василий Иосифович

Отец ребёнка: Олек Иосиф Иосифович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
04.11.1927

Сын: Олек Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Олек Иосиф Иосифович

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
08.07.1979
Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
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