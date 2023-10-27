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Олек Антонида Иосифовна
Олек Антонида Иосифовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.10.1924
Пол
Женский
Отец
Олек (Wolak) Иосиф (Joseph) Иосифович
1893 г.р.
Мать
Олек (Григорьева) Серафима Егоровна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924
Отец:
Олек Иосиф Иосифович
Мать:
Олек Серафима Егоровна
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