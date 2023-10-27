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Олек Антонида Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1924

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924

Отец: Олек Иосиф Иосифович

Мать: Олек Серафима Егоровна

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