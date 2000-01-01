Антощенко Алина Максимовна
Место рождениягород Коган Узбекская ССР
Дата рождения13.01.1943
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1943
город Коган Узбекская ССР
Бракосочетание
01.11.1964
город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1965
Сын: Апполонов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Апполонов Николай Вячеславович
город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1965
Сын: Апполонов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Апполонов Николай Вячеславович
город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
24.03.1968
Сын: Апполонов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Апполонов Николай Вячеславович
Душанбе Таджикской ССР