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Антощенко Алина Максимовна

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Место рождения

город Коган Узбекская ССР

Дата рождения

13.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1943

Отец: Антощенко Максим Ефимович

Мать: Луконина Мария Григорьевна

город Коган Узбекская ССР
Бракосочетание
01.11.1964

Муж: Апполонов Николай Вячеславович

город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1965

Сын: Апполонов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Апполонов Николай Вячеславович

город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1965

Сын: Апполонов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Апполонов Николай Вячеславович

город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
24.03.1968

Сын: Апполонов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Апполонов Николай Вячеславович

Душанбе Таджикской ССР
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