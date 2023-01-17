Апполонов Николай Вячеславович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1964
город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1965
Сын: Апполонов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Антощенко Алина Максимовна
город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1965
Сын: Апполонов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Антощенко Алина Максимовна
город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
24.03.1968
Сын: Апполонов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Антощенко Алина Максимовна
Душанбе Таджикской ССР
Смерть
Неизвестно