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Апполонов Николай Вячеславович

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.11.1964

Жена: Антощенко Алина Максимовна

город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1965

Сын: Апполонов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Антощенко Алина Максимовна

город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
02.11.1965

Сын: Апполонов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Антощенко Алина Максимовна

город Душанбе Таджикской ССР
Рождение ребёнка
24.03.1968

Сын: Апполонов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Антощенко Алина Максимовна

Душанбе Таджикской ССР
Смерть
Неизвестно
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