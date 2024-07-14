Борисов Авдей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1898
Дата смерти11.10.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1930
Мать ребёнка: Борисова (Мишина) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
29.09.1932
Мать ребёнка: Борисова (Мишина) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
27.11.1939
Дочь: Бабарина (Борисова) Раиса Авдеевна
Мать ребёнка: Борисова (Мишина) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
20.05.1942
Дочь: Жабина (Борисова) Елена Авдеевна
Мать ребёнка: Борисова (Мишина) Мария Егоровна
Щигры, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
11.10.1962