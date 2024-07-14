Борисов Авдей Григорьевич 11.09.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисов Авдей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1898

Дата смерти

11.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1930

Сын: Борисов Михаил Авдеевич

Мать ребёнка: Борисова (Мишина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
29.09.1932

Сын: Борисов Сергей Авдеевич

Мать ребёнка: Борисова (Мишина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
27.11.1939

Дочь: Бабарина (Борисова) Раиса Авдеевна

Мать ребёнка: Борисова (Мишина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
20.05.1942

Дочь: Жабина (Борисова) Елена Авдеевна

Мать ребёнка: Борисова (Мишина) Мария Егоровна

Щигры, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Смерть
11.10.1962

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