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Иван Фёдоров

Место рождения

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.06.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1779

Отец: Фёдор Максимов

Мать: не указана

Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1779 24.06.1779 Деревни Речек у крестьянина Фёдора Максимова сын Иван Восприемником у него был той деревни Михайлова крестьянин Самоило Дорофеев [Самуил Дорофеев - сын Евдокии Петровой, Евдокия Пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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