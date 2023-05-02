Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения24.06.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1779
Отец: Фёдор Максимов
Мать: не указана
МК-1779 24.06.1779 Деревни Речек у крестьянина Фёдора Максимова сын Иван Восприемником у него был той деревни Михайлова крестьянин Самоило Дорофеев [Самуил Дорофеев - сын Евдокии Петровой, Евдокия Пе... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно