Лоб Иван Казьмич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Лоб Казьма Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1905
Жених - 18 лет 1м браком Невеста -18 лет 1м браком Поручители По жениху: - Лоб Василий Парфириевич - Титоренко Юстин Николаевич По невесте: - Малыш Иван Онуфриевич - Лоб Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1906
Сын: Лоб Сергей Иванович
Мать ребёнка: Лоб (Страшко) Ирина Пантелеймоновна
Восприемники: 1. Зима Алексей Иванович, казак 2. Ковшарь Евдокия Корнилиевна, казачка
Смерть
Неизвестно