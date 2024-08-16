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Лоб Иван Казьмич

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Лоб Казьма Васильевич

Мать: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
10.10.1905

Жена: Лоб (Страшко) Ирина Пантелеймоновна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Жених - 18 лет 1м браком Невеста -18 лет 1м браком Поручители По жениху: - Лоб Василий Парфириевич - Титоренко Юстин Николаевич По невесте: - Малыш Иван Онуфриевич - Лоб Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1906

Сын: Лоб Сергей Иванович

Мать ребёнка: Лоб (Страшко) Ирина Пантелеймоновна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: 1. Зима Алексей Иванович, казак 2. Ковшарь Евдокия Корнилиевна, казачка
Смерть
Неизвестно

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