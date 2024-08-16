Лоб (Страшко) Ирина Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1905
Муж: Лоб Иван Казьмич
Жених - 18 лет 1м браком Невеста -18 лет 1м браком Поручители По жениху: - Лоб Василий Парфириевич - Титоренко Юстин Николаевич По невесте: - Малыш Иван Онуфриевич - Лоб Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
12.09.1906
Сын: Лоб Сергей Иванович
Отец ребёнка: Лоб Иван Казьмич
Восприемники: 1. Зима Алексей Иванович, казак 2. Ковшарь Евдокия Корнилиевна, казачка