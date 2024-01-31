Certowicz Władysław Jan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Certowicz Władysław Jan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Gruszecka (Certowicz) Józefa

Мать ребёнка: Certowicz (Kuczalska) Henryka

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Certowicz (Kuczalska) Henryka

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Rogozińska (Certowicz) Aniela

Мать ребёнка: Certowicz (Kuczalska) Henryka

Нет возможности отметить польские города на карте Фамилио, хотя Польша входила в состав Российской империи
Рождение ребёнка
22.05.1862

Дочь: (Certowicz) Teofila

Мать ребёнка: Certowicz (Kuczalska) Henryka

Нет возможности отметить польские города на карте Фамилио, хотя Польша входила в состав Российской империи
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Na wojnie | Нет возможности отметить польские города на карте

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