Certowicz Władysław Jan
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Gruszecka (Certowicz) Józefa
Мать ребёнка: Certowicz (Kuczalska) Henryka
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Rogozińska (Certowicz) Aniela
Мать ребёнка: Certowicz (Kuczalska) Henryka
Нет возможности отметить польские города на карте Фамилио, хотя Польша входила в состав Российской империи
Рождение ребёнка
22.05.1862
Дочь: (Certowicz) Teofila
Мать ребёнка: Certowicz (Kuczalska) Henryka
Нет возможности отметить польские города на карте Фамилио, хотя Польша входила в состав Российской империи
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Na wojnie | Нет возможности отметить польские города на карте