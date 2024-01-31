Rogozińska (Certowicz) Aniela
Место рожденияBryckie
Дата рождения1862
Дата смерти08.09.1944
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Нет возможности отметить польские города на карте Фамилио, хотя Польша входила в состав Российской империи
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Leon Benedykt (Леонтий-Венедикт)
Рождение ребёнка
06.01.1899
Сын: Rogoziński (Рогозинский) Adam
Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Leon Benedykt (Леонтий-Венедикт)
Рождение ребёнка
03.02.1901
Смерть
08.09.1944
Спасибо за добавление польских н.п.!
Похороны
Неизвестно