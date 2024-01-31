Rogozińska (Certowicz) Aniela — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rogozińska (Certowicz) Aniela

Место рождения

Bryckie

Дата рождения

1862

Дата смерти

08.09.1944

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Certowicz Władysław Jan

Мать: Certowicz (Kuczalska) Henryka

Нет возможности отметить польские города на карте Фамилио, хотя Польша входила в состав Российской империи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rogoziński (Рогозинский) Leon Benedykt (Леонтий-Венедикт)

Рождение ребёнка
1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Leon Benedykt (Леонтий-Венедикт)

Рождение ребёнка
06.01.1899

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Adam

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Leon Benedykt (Леонтий-Венедикт)

Рождение ребёнка
03.02.1901

Сын: Rogoziński (Рогозинский) Stefan

Отец ребёнка: Rogoziński (Рогозинский) Leon Benedykt (Леонтий-Венедикт)

Смерть
08.09.1944
Спасибо за добавление польских н.п.!
Похороны
Неизвестно

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