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Богомолец Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1871

Дата смерти

06.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1871

Отец: Богомолец Федор Борисович

Мать: Богомолец Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Smith Вера Николаевна

Мать ребёнка: Богомолец Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Богомолец Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Богомолец Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Богомолец Борис Николаевич

Мать ребёнка: Богомолец Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Богомолец Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолец Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолец Анна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
белогвардеец
Место жительства
Неизвестно
Лос-Анджелес, Калифорния, Америка
Смерть
06.06.1951
Лос-Анджелес, Калифорния, Америка
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