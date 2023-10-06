Богомолец Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1871
Дата смерти06.06.1951
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1871
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Smith Вера Николаевна
Мать ребёнка: Богомолец Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Богомолец Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Богомолец Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Богомолец Борис Николаевич
Мать ребёнка: Богомолец Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Богомолец Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
белогвардеец
Место жительства
Неизвестно
Лос-Анджелес, Калифорния, Америка
Смерть
06.06.1951
Лос-Анджелес, Калифорния, Америка