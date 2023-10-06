Богомолец (Садовская) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Smith Вера Николаевна
Отец ребёнка: Богомолец Николай Федорович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Богомолец Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Богомолец Николай Федорович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Богомолец Борис Николаевич
Отец ребёнка: Богомолец Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно