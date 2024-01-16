Голыгина Пелагея Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Голыгин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Голыгин Митрофан Афанасьевич
Отец ребёнка: Голыгин Афанасий Васильевич
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1817
Сын: Голыгин Фёдор Афанасьевич
Отец ребёнка: Голыгин Афанасий Васильевич
д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1828
Сын: Голыгин Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Голыгин Афанасий Васильевич
д. Лычной Починок Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно