Голыгина Пелагея Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голыгина Пелагея Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Голыгин Афанасий Васильевич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Голыгин Митрофан Афанасьевич

Отец ребёнка: Голыгин Афанасий Васильевич

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1817

Сын: Голыгин Фёдор Афанасьевич

Отец ребёнка: Голыгин Афанасий Васильевич

д. Лычной Починок Пронинской волости
Рождение ребёнка
1828

Сын: Голыгин Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Голыгин Афанасий Васильевич

д. Лычной Починок Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голыгин Афанасий Васильевич

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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