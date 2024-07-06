Петр Кондратьев 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петр Кондратьев

Место рождения

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Кондратий Иванов

Мать: Ирина Саввина

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 799, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1834 год, л. 494об рождение 1834 г. у дворового человека мызы Тютицкой Кондр... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Георгий Петров

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Тютицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.08.1865

Дочь: Ольга Петрова

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Липковицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 831, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1865 год, Рождение 04.08.1865 г. Ольга Крешение 17.08.1865 г. Г. Блок мызы Л... Показать все
Смерть
Неизвестно

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