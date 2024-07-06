Петр Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Кондратий Иванов
Мать: Ирина Саввина
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 799, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1834 год, л. 494об рождение 1834 г. у дворового человека мызы Тютицкой Кондр... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Георгий Петров
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1865
Дочь: Ольга Петрова
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Липковицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 831, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1865 год, Рождение 04.08.1865 г. Ольга Крешение 17.08.1865 г. Г. Блок мызы Л... Показать все
Смерть
Неизвестно