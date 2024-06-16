Ольга Петрова
Место рождения
Дата рождения04.08.1865
Дата смерти03.05.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1865
Отец: Петр Кондратьев
Мать: Елизавета Иванова
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 831, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1865 год, Рождение 04.08.1865 г. Ольга Крешение 17.08.1865 г. Г. Блок мызы Л... Показать все
Смерть
03.05.1874 ст.
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 849, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1874 год, (л. 453об-454) запись о смерти 03.05.1874 г. Приписанного Ратчинс... Показать все