Ольга Петрова 04.08.1865 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОльга Петрова

Ольга Петрова

Место рождения

Липковицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.08.1865

Дата смерти

03.05.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1865

Отец: Петр Кондратьев

Мать: Елизавета Иванова

Липковицы, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 831, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1865 год, Рождение 04.08.1865 г. Ольга Крешение 17.08.1865 г. Г. Блок мызы Л... Показать все
Смерть
03.05.1874 ст.
ЦГИА СПб Фонд 19 Опись 125 дело № 849, Метрическая книга церкви Св. Великомученика и Победоносца Георгия в селе Ратчина за 1874 год, (л. 453об-454) запись о смерти 03.05.1874 г. Приписанного Ратчинс... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.