Котов Андрей
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Котов Афонасий
Мать: Жена 1 (Мать Андрея)
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Евдокия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Котов Иван
Мать ребёнка: Котова Евдокия
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Рождение ребёнка
1908
Сын: Котов Егор
Мать ребёнка: Котова Евдокия
Рождение ребёнка
19.07.1912
Дочь: Кордюкова (Котова) Анфиса Андреевна
Мать ребёнка: Котова Евдокия
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Котова) Мария
Мать ребёнка: Котова Евдокия
Рождение ребёнка
01.01.1920
Дочь: Батурина (Котова) Анна
Мать ребёнка: Котова Евдокия
Рождение ребёнка
28.04.1925
Дочь: Горшкова (Котова) Пелагея (Полина)
Мать ребёнка: Котова Евдокия
Смерть
1942
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Похороны
Неизвестно
Линдо-Пустынь, город Бор, Нижегородская область