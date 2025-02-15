Котов Андрей 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котов Андрей

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Место рождения

Борисовка, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Котов Афонасий

Мать: Жена 1 (Мать Андрея)

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Евдокия

Рождение ребёнка
1905

Сын: Котов Иван

Мать ребёнка: Котова Евдокия

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Рождение ребёнка
1908

Сын: Котов Егор

Мать ребёнка: Котова Евдокия

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1912

Дочь: Кордюкова (Котова) Анфиса Андреевна

Мать ребёнка: Котова Евдокия

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Котова) Мария

Мать ребёнка: Котова Евдокия

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1920

Дочь: Батурина (Котова) Анна

Мать ребёнка: Котова Евдокия

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1925

Дочь: Горшкова (Котова) Пелагея (Полина)

Мать ребёнка: Котова Евдокия

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Смерть
1942
Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Похороны
Неизвестно
Линдо-Пустынь, город Бор, Нижегородская область

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