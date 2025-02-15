Котова Евдокия 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котова Евдокия

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Место рождения

Варначево, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Котов Григорий

Мать: не указана

Варначево, город Бор, Нижегородская область
Пудово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Андрей

Рождение ребёнка
1905

Сын: Котов Иван

Отец ребёнка: Котов Андрей

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Рождение ребёнка
1908

Сын: Котов Егор

Отец ребёнка: Котов Андрей

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.07.1912

Дочь: Кордюкова (Котова) Анфиса Андреевна

Отец ребёнка: Котов Андрей

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Котова) Мария

Отец ребёнка: Котов Андрей

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1920

Дочь: Батурина (Котова) Анна

Отец ребёнка: Котов Андрей

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1925

Дочь: Горшкова (Котова) Пелагея (Полина)

Отец ребёнка: Котов Андрей

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Смерть
1964
Похороны
Неизвестно
Линдо-Пустынь, город Бор, Нижегородская область

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