Котова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Котов Григорий
Мать: не указана
Пудово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Андрей
Рождение ребёнка
1905
Сын: Котов Иван
Отец ребёнка: Котов Андрей
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Рождение ребёнка
1908
Сын: Котов Егор
Отец ребёнка: Котов Андрей
Рождение ребёнка
19.07.1912
Дочь: Кордюкова (Котова) Анфиса Андреевна
Отец ребёнка: Котов Андрей
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Котова) Мария
Отец ребёнка: Котов Андрей
Рождение ребёнка
01.01.1920
Дочь: Батурина (Котова) Анна
Отец ребёнка: Котов Андрей
Рождение ребёнка
28.04.1925
Дочь: Горшкова (Котова) Пелагея (Полина)
Отец ребёнка: Котов Андрей
Смерть
1964
Похороны
Неизвестно
Линдо-Пустынь, город Бор, Нижегородская область