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Щербаков Тимофей Иванович

Место рождения

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Щербаков Иван Осипович

Мать: Щербакова Евдокия Родионовна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Ирина Артамоновна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Щербакова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Артамоновна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Щербаков Киприан Тимофеевич

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Артамоновна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Щербакова Фекла Тимофеевна

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Артамоновна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Щербаков Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Артамоновна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Щербакова Мавра Тимофеевна

Мать ребёнка: Щербакова Ирина Артамоновна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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