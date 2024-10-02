Щербаков Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Щербакова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Артамоновна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Щербаков Киприан Тимофеевич
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Артамоновна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Щербакова Фекла Тимофеевна
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Артамоновна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Щербаков Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Артамоновна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Щербакова Мавра Тимофеевна
Мать ребёнка: Щербакова Ирина Артамоновна
Смерть
Неизвестно