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Щербаков Иван Осипович

Место рождения

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Щербаков Осип Дорофеевич

Мать: Щербакова Дарья Ефимовна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Евдокия Родионовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Щербаков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Родионовна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Щербаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Родионовна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Щербаков Дорофей Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Родионовна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Щербаков Родион Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Родионовна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Щербакова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Родионовна

Псарёво, город областного подчинения Можайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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