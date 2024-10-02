Щербаков Иван Осипович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Щербаков Осип Дорофеевич
Мать: Щербакова Дарья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Сын: Щербаков Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Щербаков Василий Иванович
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Щербаков Дорофей Иванович
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Родионовна
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Щербакова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Родионовна
Смерть
Неизвестно