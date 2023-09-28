Вербанова . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Раду Зинаида Савельевна

Отец ребёнка: Вербанов Савва Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Бошкова Просковья Савельевна

Отец ребёнка: Вербанов Савва Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербанов Савва Иванович

Смерть
Неизвестно

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