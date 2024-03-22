Шаманина (Титова) Фёкла Савиновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Титов Савин Никифорович
Мать: Титова Анисия Васильевна
Место жительства
1857
фигурирует как "Кузьмина"
Упоминание
18.06.1867 ст.
фигурирует как "Титова"
Бракосочетание
09.07.1867 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
девичья фамилия невесты фигурирует как "Кузьмина"
Рождение ребёнка
17.09.1868 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Егор Матвеевич
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.05.1870 ст.
Дочь: Пелагея Егоровна
Отец ребёнка: Шаманин Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
24.04.1881 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
12.05.1885 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
05.09.1887 ст.
Дочь: Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Шаманин Егор Матвеевич
Смерть
Неизвестно