Шаманина (Титова) Фёкла Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Титова) Фёкла Савиновна

Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Титов Савин Никифорович

Мать: Титова Анисия Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
фигурирует как "Кузьмина"
Упоминание
18.06.1867 ст.
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
фигурирует как "Титова"
Бракосочетание
09.07.1867 ст.

Муж: Шаманин Егор Матвеевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
девичья фамилия невесты фигурирует как "Кузьмина"
Рождение ребёнка
17.09.1868 ст.

Сын: Шаманин Евмений Егорович

Отец ребёнка: Шаманин Егор Матвеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.05.1870 ст.

Дочь: Пелагея Егоровна

Отец ребёнка: Шаманин Егор Матвеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.04.1881 ст.

Сын: Шаманин Василий Егорович

Отец ребёнка: Шаманин Егор Матвеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.05.1885 ст.

Сын: Шаманин Николай Егорович

Отец ребёнка: Шаманин Егор Матвеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.09.1887 ст.

Дочь: Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Шаманин Егор Матвеевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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