Рубан (Федорченко) Васса Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубан (Федорченко) Васса Демьяновна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Федорченко Демьян Яковлевич

Мать: Федорченко Марина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797

Сын: Рубан Трифон Андреевич

Отец ребёнка: Рубан Андрей Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рубан Степан Андреевич

Отец ребёнка: Рубан Андрей Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубан Андрей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубан Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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