Рубан (Федорченко) Васса Демьяновна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Рубан Андрей Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Рубан Андрей Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно