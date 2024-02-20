Рубан Андрей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубан Андрей Степанович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Рубан Степан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797

Сын: Рубан Трифон Андреевич

Мать ребёнка: Рубан Васса Демьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рубан Степан Андреевич

Мать ребёнка: Рубан Васса Демьяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубан Васса Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубан Васса Демьяновна

Смерть
Неизвестно
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