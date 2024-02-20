Рубан Андрей Степанович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Рубан Степан
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Рубан Васса Демьяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Рубан Васса Демьяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубан Васса Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рубан Васса Демьяновна
Смерть
Неизвестно