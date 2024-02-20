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Федорченко Демьян Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.184

Сын: Федорченко Елисей Демьянович

Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение
1748

Отец: Федорченко Яков Федорович

Мать: Федорченко Агриппина Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мария Демьяновна

Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1774

Сын: Федорченко Харитон Демьянович

Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Рубан Васса Демьяновна

Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.03.1782

Дочь: Евдокия Демьяновна

Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.11.1786

Сын: Федорченко Михаил Демьянович

Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.07.1789

Дочь: Евфимия Демьяновна

Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792

Сын: Федорченко Семен Демьянович

Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1802

Сын: Федорченко Денис Демьянович

Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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