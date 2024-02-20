Федорченко Демьян Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.184
Сын: Федорченко Елисей Демьянович
Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение
1748
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мария Демьяновна
Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1774
Сын: Федорченко Харитон Демьянович
Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Рубан Васса Демьяновна
Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
18.03.1782
Дочь: Евдокия Демьяновна
Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.11.1786
Сын: Федорченко Михаил Демьянович
Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
10.07.1789
Дочь: Евфимия Демьяновна
Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1792
Сын: Федорченко Семен Демьянович
Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1802
Сын: Федорченко Денис Демьянович
Мать ребёнка: Федорченко Марина Григорьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно