Летанин Виктор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетанин Виктор Фёдорович

Летанин Виктор Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1939

Дата смерти

17.07.2017

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1939

Отец: Летанин Федор Петрович

Мать: Летания Мария Семеновна

Рождение ребёнка
01.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летанина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Летанина Евдокия Ивановна

Смерть
17.07.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close