Летанин Виктор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1939
Дата смерти17.07.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1939
Отец: Летанин Федор Петрович
Мать: Летания Мария Семеновна
Рождение ребёнка
01.12.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Летанина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Летанина Евдокия Ивановна
Смерть
17.07.2017