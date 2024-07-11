Пигарева Зина (Зоя) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пигарева Зина (Зоя)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигарев Иван

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Танко (Пигарева) Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Пигарев Иван

Бузиновская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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