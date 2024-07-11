Пигарев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пигарева Зина (Зоя)
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Танко (Пигарева) Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Пигарева Зина (Зоя)
Бузиновская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно