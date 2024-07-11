Пигарев Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пигарев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигарева Зина (Зоя)

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Танко (Пигарева) Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Пигарева Зина (Зоя)

Бузиновская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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