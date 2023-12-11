Кухто Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмич Лия Егоровна

Отец ребёнка: Кухто Егор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухто Николай Егорович

Отец ребёнка: Кухто Егор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухто Апанас Егорович

Отец ребёнка: Кухто Егор Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухто Вячеслав Егорович

Отец ребёнка: Кухто Егор Константинович

Смерть
Неизвестно
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