Кухто Егор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмич Лия Егоровна
Мать ребёнка: Кухто Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кухто Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кухто Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кухто Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно