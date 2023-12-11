Кухто Егор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Егор Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмич Лия Егоровна

Мать ребёнка: Кухто Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухто Николай Егорович

Мать ребёнка: Кухто Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухто Апанас Егорович

Мать ребёнка: Кухто Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухто Вячеслав Егорович

Мать ребёнка: Кухто Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
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