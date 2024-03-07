Пехота Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пехота Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пехота Владимир Моисеевич

Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пехота Петр Моисеевич

Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пехота Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пехота Виктор Моисеевич

Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пехота Борис Моисеевич

Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пехота Моисей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Дворянка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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