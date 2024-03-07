Пехота Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пехота Владимир Моисеевич
Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пехота Моисей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дворянка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно