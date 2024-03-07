Пехота Владимир Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пехота Моисей Алексеевич
Мать: Пехота Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Пехота Александр Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий отделением совхоза
Место жительства
Неизвестно
Дворянка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно