Пехота Владимир Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пехота Владимир Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пехота Моисей Алексеевич

Мать: Пехота Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Пехота Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Управляющий отделением совхоза
Место жительства
Неизвестно
Дворянка, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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