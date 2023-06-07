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Фон Медем (Руперти) Мария

Место рождения

Германская империя

Дата рождения

18.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Германская империя
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Фон Лилиенфельд Тоаль Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Фон Медем Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Фон Медем Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Фон Медем Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Фон Медем Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Фон Медем Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альфорт Софи Фёдоровна

Отец ребёнка: Фон Медем Фёдор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Медем Фёдор Александрович

Смерть
Неизвестно
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