Фон Медем (Руперти) Мария
Место рожденияГерманская империя
Дата рождения18.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Фон Лилиенфельд Тоаль Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Фон Медем Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Фон Медем Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Фон Медем Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Фон Медем Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Фон Медем Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альфорт Софи Фёдоровна
Отец ребёнка: Фон Медем Фёдор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно